Monreale, neve a bassa quota. Pronti ad entrare in azione i volontari di Overland

Monreale, 2 gennaio 2019 – Per contrastare l’ondata di gelo che sta per arrivare, la Protezione Civile in queste ore ha già organizzato una squadra che è pronta ad entrare in azione in caso di emergenze nel territorio di Monreale.

Dopo l’arrivo dell’avviso meteo che prevede l’arrivo della neve, sono stati allertati i volontari di Overland, la Sala operativa della Protezione civile regionale, il sindaco e l’assessore alla Protezione civile di Monreale. Il presidio è attivo, i volontari sono pronti per uscire in strada in caso di forti piogge e nevicate. Se la situazione peggiorerà si attiverà il Centro operativo comunale.

La neve arriverà a bassa quota, anche a livello mare. Si presume l’arrivo delle prime fioccate nella mattinata di domani, oltre i 500 metri, venerdì previsti accumuli di neve. Mentre per sabato è in attesa il gelo con possibilità di ghiaccio. Si raccomanda di portare le catene a bordo ed attenzione massima per chi si mette in viaggio.