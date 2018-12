Un anno di notizie, Filo Diretto racconta il 2018 VIDEO

Meteo, cala il gelo per la notte di Capodanno. Monreale potrebbe svegliarsi imbiancata dal 4 gennaio

Cronaca

Monreale, 30 dicembre 2018 - Due anni fa Monreale per la Befana si svegliava imbiancata. È ancora sotto osservazione da parte degli esperti, ma non si esclude che l'evento possa avvenire, regalando per l'ultima festività natalizia un clima insolito per il territorio. Già la notte di Capodan..