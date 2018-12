Discorso di fine anno del Sindaco Piero Capizzi: “La città di Monreale ha preso consapevolezza delle potenzialità del territorio” VIDEO

Monreale, 31 dicembre 2018 – Una chiusura tutto sommato positiva quella del 2018 per il Sindaco di Monreale Piero Capizzi, che nel suo discorso di fine anno ha voluto tirare le somme dell’operato dell’amministrazione e dei risultati ottenuti. Grande impegno sul fronte amministrativo e sulla realizzazione dell’interesse pubblico, nonostante sia stato un anno difficile da molti punti di vista.

Difficoltà storiche, ci tiene a precisare il Sindaco, già conosciute, tanto amministrative quanto finanziarie, da cui però l’amministrazione non si è sottratta. Alcuni importanti risultati sono stati ottenuti, per esempio la raccolta differenziata, anche se non ancora a pieno regime.

Altro punto di forza menzionato da Capizzi è la stabilizzazione dei 9 lavoratori che ormai da tempo operavano per il Comune e che solo quest’anno hanno ottenuto una certezza contrattuale. Ma per Capizzi l’obiettivo principale di questa amministrazione è stato quello di aver fatto sì che la città di Monreale prendesse consapevolezza delle potenzialità del suo territorio, della propria identità storica e culturale.

Dopo 4 anni e mezzo si giunge ormai alle ultime battute di questa amministrazione, che per il Sindaco ha lavorato in maniera professionale e impeccabile. Non è mancato qualche errore, la cui presa di coscienza però aiuta a crescere e a fare in modo che non si ripropongano sviste simili.

“Il 2019 è un anno importante – continua Capizzi – abbiamo la possibilità di portare a termine tutta una serie di progetti fino ad oggi messi in cantiere e siamo nelle condizioni di poter dare una svolta anche culturale a questa città. Noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a crederci”.

Capizzi conclude augurando che il 2019 possa vedere l’avverarsi di ogni desiderio e ogni aspirazione, rivolgendo un augurio speciale ai bambini e agli anziani più bisognosi, nella speranza che in questi giorni di festa possano trovare il calore e la felicità della famiglia e delle amicizie.