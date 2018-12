Cittadella-Palermo 0-1. I Rosanero campioni d’inverno

Palermo, 30 dicembre 2018 – Si chiude il primo atto del campionato cadetto e il Palermo è campione d’inverno, a quota 37 punti. Disputando una prova opaca contro un Cittadella reduce da una sonora sconfitta nel derby contro gli scaligeri. Il cittadella mette alle corde per circa un’ora i Rosanero, ma il Palermo si dimostra cinica e tenace, requisiti da grande squadra.

Stellone privo di Aleesami, Rajkovic infortunato e la cessione di Struna negli Usa, riesce a schierare il 4-3-2-1 con Pomini in porta. Salvi e Szyminski sulle ali, Bellusci e il giovane Pirrello al centro della difesa. A centro campo un trio inedito con Jajalo, Muraswki e il ritrovato Chochev, sulla trequarti Trajkosky insieme al folletto Falletti e il terminale offensivo Moreo. La gara viene gestita dai padroni di casa e il Palermo ad inizio gara non riesce a ragionare in virtù delle marcature asfissianti dei padroni di casa.

Il Cittadella dimostra un ottimo possesso della palla e mette alle corde il Palermo. Pomini si rende protagonista in diverse occasioni ma il Cittadella è sempre impreciso sotto porta e il Palermo dimostra fragilità nel possesso palla e il primo tempo si conclude a reti bianche. Nel secondo tempo arriva il gol del vantaggio al 51 minuto da parte di Falletti servito su un piatto d’argento di Trajkosky su un delizioso contropiede. Stellone comincia a riflettere su i cambi e al 76 minuto Chochev lascia il posto ad Hass, all’81 minuto Falletti lascia il posto a Puscas e all’87 minuto Murawsky viene sostituito da Fiordilino.

Con questa vittoria il Palermo sancisce la supremazia in campionato e si proclama campione d’inverno. La prossima si disputerà al Barbera giorno 18 gennaio alle 21. Il Palermo torna alle origini e comincia a parlare in inglese.

Giorno 29 dicembre la società comunica l’avvenuto passaggio di proprietà con l’acquisizione del 100% delle azioni di Maurizio Zamparini a Sport capital investments Ltd. Società controllata da sport capital Group Ltd in esecuzione dell’accordo preliminare firmato il 30 novembre. Il nuovo consiglio di amministrazione del Palermo sarà formato dal presidente Clive Richardson dall’amministratore delegato Emanuele Facile e dal consigliere John Treacy. Sport capital group investment Ltd convocherà nei prossimi giorni un’assemblea dei soci per aumentare il capitale fino a 20 milioni di euro.