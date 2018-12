Raccolta differenziata, porta a porta sospeso per giorno 1 gennaio

Parrucche gratuite per pazienti oncologiche, Lo Coco per Natale ne spedisce una a Messina

Monreale, 29 dicembre 2018 - Un dono per le donne. La donazione delle parrucche alle pazienti oncologiche continua. In questi giorni più di trenta parrucche sono state donate per ridare un sorriso alle donne in un momento di grande difficoltà. Ancora tanta la disponibilità, grazie all'iniziati..