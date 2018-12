Parrucche gratuite per pazienti oncologiche, Lo Coco per Natale ne spedisce una a Messina

Monreale, 29 dicembre 2018 – Un dono per le donne. La donazione delle parrucche alle pazienti oncologiche continua. In questi giorni più di trenta parrucche sono state donate per ridare un sorriso alle donne in un momento di grande difficoltà.

Ancora tanta la disponibilità, grazie all’iniziativa di Nunzio Reina in Confesercenti ed alle donazioni di Giambertone Parrucche e Daniela Carlino, assieme a Salvo Lo Coco.

“Non ci siamo fermati nelle donazioni, neanche la vigilia di Natale – dichiara Salvo Lo Coco – non badiamo a nulla, riusciamo a trovare spazi e tempi nonostante il periodo di lavoro intenso. Abbiamo abbattuto le distanze spedendo una parrucca a Messina, perchè il valore di un sorriso è inestimabile. Pertanto continuiamo ad oltranza senza limiti”.

L’iniziativa coinvolge decine di parrucchieri in tutta l’Isola e trova il suo punto di riferimento in Salvo lo Coco, acconciatore che gestisce le richieste nel suo salone di bellezza di via Venero, a Monreale.