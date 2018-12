In arrivo un voucher a sostegno dei familiari degli anziani non autosufficienti

Si tratta di un voucher che verrà assegnato alle famiglie che assistono anziani non autosufficienti ultra settantacinquenni. Lo scopo dell’intervento è di favorire la permanenza o il ritorno dei familiari. Ad erogare il buono di servizio a sostegno delle persone non autosufficienti saranno i comuni di residenza. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 18 gennaio 2019, la richiesta e i suoi allegati vanno consegnati al Protocollo Generale del Comune di Monreale, Piazza Vittorio Emanuele n. 8 o a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica: promozioneterritorio.monreale@pec.it. Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, fa fede la data di spedizione.

I moduli di domanda potranno essere ritirati presso gli uffici del Servizio Sociale, Via Venero, 117. Le istanze e il bando sono scaricabili sul sito Comunale di Monreale. Per informazioni Tel. 091.6564303.

I soggetti beneficiari sono anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti. Le misure sono finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare iscritto all’Albo degli assistenti familiari/badanti, tramite voucher, preposto alla cura dei soggetti ed eventuali misure atte a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia degli stessi, quale alternativa al ricovero presso strutture residenziali.

Il voucher è destinato per l’acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all’albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali, di cui all’art. 26 della L.R. 22/86, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio assistenza domiciliare, tra gli enti accreditati così come previsto dalle linee guida per l’attuazione del Piano Socio Sanitario della Regione siciliana (D.P.R.S. 4 novembre 2002), liberamente scelti dalle famiglie.

La persona anziana assistita deve:

 aver compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico;

 essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario. Per i nuclei familiari composti da cittadini stranieri, il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere titolari di carta di soggiorno;

 essere stato dichiarato dalle autorità competenti disabile grave o invalido al 100%;

 essere residente nel Comune di Monreale.

Per accedere al voucher è necessario presentare certificazione I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) in corso di validità, con un valore massimo di EURO 7.000,00. Alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Possono presentare domanda di accesso al beneficio del voucher:

1. l’anziano stesso, in grado di gestire le decisioni della propria assistenza e della propria vita;

2. i familiari, entro il 4° grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo e che siano residenti nel territorio regionale da almeno un anno dalla presentazione della domanda;

3. il figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana e che sia residente nello stesso Comune del beneficiario da almeno un anno dalla presentazione della domanda.