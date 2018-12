Niente porta a porta per Natale e Monreale si sveglia sporca

Monreale, 28 dicembre 2018 – Dopo le festività natalizie la città si sveglia sporca, davanti i palazzi cumuli di sacchetti sono stati depositati. Il giorno di Natale e il giorno successivo, il 26 dicembre, la piattaforma era chiusa, è questa la motivazione per cui il servizio di porta a porta non è avvenuto. A differenza dei centri di raccolta che invece sono rimasti aperti fino alle 11. La ditta Mirto sta cercando di riportare la situazione alla normalità. Davanti le abitazioni la gente ha conferito di tutto.

Intanto la ditta incaricata per la raccolta rifiuti si sta organizzando per il servizio di porta a porta per la festività di giorno 1 gennaio, da calendario previsto Carta cartone, vetro e alluminio. Mentre per domenica 6 gennaio si rispetterà il calendario quindi non si devono depositare rifiuti.

Stamattina gli operatori ecologici hanno ricevuto lo stipendio. Il ritardo dei pagamenti ha creato qualche disagio alle diverse famiglie in attesa. La ditta Mirto ha pagato il mese di novembre, rimangono in sospeso dicembre e la tredicesima mensilità.