Trading Online e investimenti: le migliori piattaforme per il 2019

Il 2018 volge al termine ed è ora di tirare le somme e fare alcuni bilanci. Anche quest’anno il trading online ha fatto registrare nuovi record essendo una delle attività più largamente diffuse in Italia. Si stima che siano quasi 13 milioni i conti di trading aperti presso le principiali piattaforme di negoziazione e sono sempre di più i broker che nascono e fanno la loro offerta nel larghissimo mercato che si è aperto nel bel Paese.

Ma stando alle opinioni degli utenti e alle performance fatte registrare dai broker in questo 2018, quali sarebbero i siti di intermediazione che con le loro piattaforme hanno suscitato maggiormente l’interesse del pubblico permettendogli di ottenere i migliori risultati? Andiamo a fare un’analisi di quelle che devono essere le caratteristiche che non possono mancare a piattaforme di alto livello, per poi vedere anche quali sono stati i broker che le hanno offerte.

Trading Online: meglio farlo con piattaforme affidabili

Si è stimato che circa il 90% dei traders non riescano a portare a termine operazioni in profitto con regolarità, in altre parole, molti operatori subiscono più perdite che profitti e questo fenomeno se è legato principalmente alle scarse capacità individuali, in parte risulta legato anche alla qualità delle piattaforme dove si decide di operare.

Fare trading sulle migliori piattaforme di trading online dunque, aiuterebbe ad ottenere risultati migliori in fase di investimento e questo perché dette piattaforme sono in grado di offrire un servizio più accurato sotto tutti i punti di vista. Ma come si riconosce se una piattaforma è meglio di un’altra?

Ci sono almeno 3 caratteristiche che inquadrano subito una piattaforma di alto livello rispetto a quelle da evitare:

Licenza CySEC: questa licenza dal nome bizzarro è la prima e più importante assicurazione per chi intende fare trading in maniera sicura su una piattaforma di qualità. Si tratta della licenza che garantisce che un broker sia legale. Così come quando si apre un negozio si ha bisogno di molte autorizzazioni legali e licenze (si pensi al caso di un ristorante) che derivano dai controlli effettuati, allo stesso modo nel trading le licenze le ottengono solo i broker di qualità. Servizi sulla piattaforma: fare trading di per sé è un’attività piuttosto complessa, ma può essere di molto semplificata se i servizi offerti sulla piattaforma di negoziazione sono all’altezza. Grafici di prezzo in tempo reale, strumenti di analisi, ordine e mancanza di rallentamenti, queste sono tutte caratteristiche comuni alle piattaforme con servizi adeguati. Sicurezza nel trading: è stato dimostrato che molti dei traders che subiscono perdite lo devono al fatto di usare piattaforme non sicure. I sistemi di una piattaforma di trading possono sempre essere bucati da hackers e pirati del web, per questo è necessario assicurarsi che il proprio conto di trading sia al sicuro da ogni tipo di attacco e che le proprie operazioni di trading non possano essere truccate.

Piattaforme come quella di eToro, 24Option e Plus500, da anni si aggiudicano premi per le loro prestazioni offerte agli utenti scegliendo di garantire loro proprio questi 3 parametri e caratteristiche sempre presenti sui loro software di trading. Quindi attenzione a non commettere quello che, a tutti gli effetti, è un errore molto comune tra i principianti. Ossia quello di non dare troppa importanza alla scelta del broker.

Al contrario questo resta uno degli aspetti fondamentali per avviare la propria attività di trading in tutta sicurezza e certi di avere a disposizione gli strumenti ideali per gestire la propria operatività.