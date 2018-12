Palermo, emergenza rifiuti e cassonetti in fiamme dal centro alla periferia

Palermo, 27 dicembre 2018 – Cassonetti strapieni, montagne di rifiuti sui marciapiedi. Per chi si trova a camminare per le vie non potrà far a meno di notare cumuli di spazzatura. Dal centro alla periferia lo scenario che accomuna Palermo è lo stesso, c’è un’emergenza in corso nel capoluogo. Oltre l’allarme rifiuti in città nella serata di ieri e questa notte si sono dovuti fronteggiare almeno 20 roghi.

Fiamme nel quartiere di Falsomiele, in via padre Massimiliano Kobe in zona Acqua dei corsari, altri roghi in via della Concordia, traversa di via Castelforte. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute anche a Brancaccio in via della Conciliazione e in via padre Francesco Spoto. Pompieri in azione in via Ammiraglio Rizzo dove sono stati spenti due incendi in due cumuli di rifiuti nella stessa strada. Ancora cassonetti in fumo in via Agesia di Siracusa e in via Giuseppe Capparozzo allo Zen. In serata sono stati spenti incendi in via del Levriere, tre gli interventi in via del Bassotto in tarda serata, in via della Giraffa e in fondo Motisi. Fiamme anche in viale Michelangelo e in via Castellana, in via Mendola ad angolo con via Marinuzzi (zona Oreto), in via Angelo Maiorana, nel quartiere Uditore.