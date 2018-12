Balestrate, marcia della pace e festa dei popoli

Monreale, 26 dicembre 2018 – Quest’anno la Marcia della Pace e Festa dei Popoli, si svolgerà a Balestrate, Sabato 29 Dicembre alle ore 16.30. Su indicazione di Mons. Arcivescovo Pennisi la comunità è chiamata alla riflessione sul tema della 52a Giornata Mondiale della Pace che si celebra il 1° gennaio 2019: «La buona politica è al servizio della pace».

Raduno Belvedere – saluti delle autorità – inizio Marcia della Pace itinerario: Via Segesta, Via Roma,Via Madonna del Ponte Piazza Rettore F. Evola. Seguiranno gli interventi, il momento della festa con Coro dei bambini e la preghiera conclusiva.

La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data. L’impegno politico – che è una delle più alte espressioni della carità – porta la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento.

Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti come ricordava San Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris (1963) germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e con Dio (cfr ivi, 45). Pertanto, l’invito è di portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti.