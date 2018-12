“Kanolli”. A Piana degli Albanesi una commedia in lingua arbëreshe sul Cannolo

Piana degli Albanesi, 25 dicembre 2018 – Verrà rappresentata domani, 26 dicembre, alle ore 21:20 presso il Teatro del Seminario di Piana degli Albanesi una commedia in lingua arbëreshe che tratta il tema del tanto discusso e amato cannolo di Piana degli Albanesi. “Kanolli” è il titolo dell’opera di Mario Calivà, la cui regia è curata dallo stesso autore.

Prima dell’inizio dello spettacolo verrà proiettato il docuvideo “Il Racconto del Natale Antico” in lingua arbëreshe di Mario Calivà. Un momento di aggregazione della comunità in cui viene ribadita l’identità in seno all’evento teatrale che utilizza la lingua arbëreshe come principale mezzo comunicativo. La replica si terrà il 28 dicembre allo stesso orario.



Reciteranno Vittorio Stassi, Giorgio Cuccia, Nino Ciulla, Giusi Shili, Gianfranco Matranga. Hanno collaborato Francesca Clesceri e Giuseppe Zuccaro.

Mario Calivà è uno scrittore e drammaturgo di Piana degli Albanesi. Diplomato in Drammaturgia e Sceneggiatura presso l’Accademia Nazionale d’Arte drammatica “Silvio d’Amico” di Roma. Già dottore in Economia e Finanza ha conseguito anche la Laurea Magistrale in Discipline dello Spettacolo con una Tesi sul Teatro Arbëresh come vettore di comunicazione identitaria. Ha pubblicato i suoi lavori sia in Italia che in Albania e in Kosovo.