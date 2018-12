La Luce di Betlemme giunge a Monreale.

Monreale, 24 dicembre 2018 – Anche quest’anno è giunta a Monreale la Luce di Betlemme portata presso la chiesa di San Castrense e il santuario della Collegiata dai rappresentanti del movimento MCL .

La Luce della Pace da Betlemme è un’iniziativa internazionale cominciata nel 1986 in Austria, che consiste nell’accensione di una lampada direttamente dalla fiamma perennemente alimentata con gli olii donati dai capi di stato dei Paesi cristiani posta nella grotta della Basilica della Natività di Betlemme, e nella distribuzione della luce nella maggior parte dei paesi europei.

“Questo è il terzo anno che condividiamo questa iniziativa – dice Fabio Billetta presidente di MCL Monreale -, perché consideriamo questo un atto altamente simbolico quale messaggio di pace e di unione tra i popoli. I sacerdoti don Antonio Crupi e padre Giuseppe Salamone, ai quali va il nostro sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata, fanno sapere che, per chi volesse, potrà recarsi presso una delle due chiese per accendere una propria lampada da portare a casa accogliendo così la Luce di Betlemme all’interno del proprio luogo domestico”.

