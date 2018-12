Igor Gelarda (Lega): “D’Alcamo? Se dovesse subito prendere le distanze dall’amministrazione Capizzi, sarebbe il benvenuto. La sua posizione è al momento inconciliabile con il nostro percorso politico”

Monreale, 23 dicembre 2018 – “Chi si vuole aggregare al nostro progetto sarà il benvenuto”. Igor Gelarda, responsabile degli Enti Locali per la Lega in Sicilia, nel corso della sua intervista spiega come vuole muoversi su Monreale in vista delle amministrative 2018. Ieri mattina, nel corso della festa di Natale del movimento di Salvini, al teatro “Al Massimo”, è stato annunciato il candidato alla poltrona di sindaco. È il consigliere comunale Giuseppe Romanotto, recentemente passato alla Lega con il collega Giuseppe la Corte (capogruppo).

“Ci sono numerose interlocuzioni in corso con le forze sane di Monreale – spiega Gelarda -, forze che hanno lavorato sul paese e non hanno contribuito a distruggere la città e a portarla nelle condizioni in cui si trova adesso. Ci potranno quindi essere accordi elettorali o coalizioni con chi è interessato al nostro progetto”.

Con Gelarda tocchiamo un nodo sul quale potrebbe esserci motivo di imbarazzo, e riguarda la posizione del leghista Santo D’Alcamo, assessore della giunta Capizzi.

“Non c’è nessuna incongruenza. Santo D’Alcamo è stato candidato nella Lega. Dopo di che ha continuato a fare attività politica. I referenti leghisti a Monreale sono Giuseppe La Corte e Giuseppe Romanotto, consiglieri comunali, e Teresa Alisena, la nostra responsabile di Circolo”.

Quindi vi dissociate da D’Alcamo?

“No, Santo D’Alcamo non rappresenta la Lega. Ci fa piacere che abbia votato Lega e se continuerà a votarla. Se dovesse prendere subito le distanze dall’amministrazione Capizzi sarebbe il benvenuto. La sua posizione al momento è inconciliabile con il nostro percorso politico”.

Non viene buttato fuori quindi dalla Lega?

“Assolutamente. Santo D’Alcamo è una bravissima persona, preparata politicamente, sta lavorando bene. Ma la sua attuale posizione politica è inconciliabile con la nostra posizione su Monreale”.

A livello regionale, con Musumeci, per le Europee, non avete trovato una convergenza. Diventerà Bellissima a Monreale ha 3 consiglieri comunali. Come vi ponete nei loro confronti?

“Diventerà Bellissima fa parte del centro destra. È possibile che avremo interlocuzioni anche con loro”.