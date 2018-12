3° edizione Brass Choir Christmas, il 28 dicembre per le vie di Monreale

Monreale, 23 dicembre 2018 – Al via la 3° edizione natalizia del “Brass Choir Christmas”. L’evento previsto per Venerdì 28 Dicembre, dalle ore 17.00 la Banda di Monreale inizierà il suo percorso programmato per le vie della città concludendosi in torno alle ore 20.00. Durante la sfilata diverse le soste per le vie e tra i negozianti per animare e allietare la serata all’insegna delle festività natalizie.

Anche quest’anno, l’associazione Bandistica Musicale “I Fiati della Normanna” non poteva concludere l’anno accademico/musicale con un evento natalizio, che ormai da tre anni si ripropone all’insegna della musica della cultura e del divertimento per la città di Monreale.

Un’edizione fondata dall’Associazione Bandistica che ha come scopo di promuovere e far emergere le arti e le doti delle realtà associative che coesistono nel paese, per mezzo di esibizioni e manifestazioni realizzate soprattutto nelle festività natalizie.

L’iniziativa di quest’anno non prevede il concerto natalizio, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un notevole successo, prima in aula consiliare, poi al Duomo di Monreale, bensì prevederà una sfilata e un intrattenimento lungo le vie della cittadina e in particolare tra le attività commerciali della Via Aldo Moro, Via Venero, Via della Repubblica e il corso concludendosi in piazza Guglielmo II.

L’iniziativa nata dall’Associazione musicale Bandistica ha visto numerosi commercianti favorevoli nel sostenere e promuovere l’evento. Una sorprendente aspettativa nel vedere le tante adesioni e partecipazione dei commercianti che non hanno esitato ad attenzionare la loro volontà nel fare e contribuire alle richieste per la realizzazione dell’evento, nonostante il precedente contributo per le luminarie natalizie del paese.

“Ci ha sbalordito tanto la partecipazione dei commercianti che hanno promosso tempestivamente l’iniziativa e che credono nel nostro operato associativo.

La voglia di fare tra la gente è notevole e considerevole ci piace considerarci un mezzo con il quale si può realizzare e concretizzare il desiderio di crescita per la città di Monreale”.