Un ponte con i Balcani. Oggi in visita 300 bambini ospitati tra Monreale, Camporeale e Palermo

Monreale, 22 dicembre 2018 – Si è tenuta oggi presso la Cattedrale di Monreale la cerimonia organizzata per i 300 bambini bosniaci che in questo periodo di Natale saranno ospitati presso famiglie di Monreale, Camporeale, Palermo.

Quest’anno ricorre la cinquantaduesima giornata dell’accoglienza. L’associazione regionale di volontariato Onlus Luciano Lama, con sede ad Enna, si occupa di creare ospedali, infermierie, case di accoglienza, di distribuire di viveri, vestiario, ma soprattuto di accogliere i bambini in Italia. “Il nostro obiettivo – spiega il responsabile dell’organizzazione non governativa – è di consolidare un ponte e l’amicizia che ci lega ai Balcani, e poi avvicinare i bambini alla cultura della pace, della solidarietà, ma soprattutto sottrarli a quei contesti in cui hanno vissuto la terribile esperienza della guerra”.

L’associazione nasce nel 1992. “Nell’arco di 26 anni abbiamo ospitato 18.300 bambini, in 52 accoglienze. Molti bambini provengono da orfanotrofi. Centinaia di loro hanno avto la possibilità di studiare e di lavorare in Italia. Tante sono le difficoltà incontrate in questi anni, ma superate grazie allo spirito di accoglienza di noi siciliani”.

Monreale città dell’accoglienza. Oggi il comune normanno ha ospitato 300 bambini bosniaci in occasione della cinquantaduesima giornata dell’accoglienza organizzata dall’associazione regionale di volontariato Onlus Luciano Lama.

Ad accogliere i bambini oggi, oltre alle famiglie ospitanti, il sindaco di Monreale Piero Capizzi, l’arcivescovo di Monreale monsignor Michele Pennisi, Luigi Cino, Sindaco di Camporeale.

Presenti fa gli altri gli assessori alla cultura Giuseppe Cangemi e ai alla polizia municipale Mimmo Gelsomino.