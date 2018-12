Pane, biscotti, focacce, sfincione, mezzo forno, cannoli, ravioli, sfinci, buccellato e vino. È “Via al gusto”. A Piana degli Albanesi domattina si comincia

Piana degli Albanesi, 22 dicembre 2018 – Comincerà domani mattina la manifestazione gastronomica “Via al gusto”. Dalle ore 10.00 alle 24.00 in piazza Vittorio Emanuele si potranno degustare i prodotti tipici del territorio: pane, biscotti, focacce, sfincione, mezzo forno, cannoli, ravioli, sfinci, buccellato e vino.

Due degustazioni sono libere: la prima alle ore 11.00, e la seconda alle 16.30.

Sarà possibile, inoltre, assistere dal vivo alla produzione di alcuni prodotti.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 l’inaugurazione del Presepe vivente e dei Mercatini di Natale. La Natività verrà ripresentata nei giorni 26, 29, 30 dicembre e 5 e 6 gennaio.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Piana degli Albanesi con il contributo dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell’agricoltura.

“Piana al centro degli eventi Natalizi della Provincia di Palermo per la Sagra dei prodotti tipici, con “Via al Gusto”, e per l’inaugurazione del Presepe Vivente e dei mercatini di Natale – ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta -. Per gli eventi abbiamo coniugato la nostra tradizione culinaria con la scoperta di angoli storici nel nostro territorio, location e sito naturale del rinomato presepe vivente di Piana. Per l’occasione sono state impegnate quasi tutte le associazioni di Piana con il coinvolgimento di quasi trecento ragazzi nell’organizzazione degli eventi, esempio concreto di interesse e partecipazione alle attività ed alle iniziative che si svolgono nella nostra comunità”.