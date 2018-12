Monreale, inaugurato il presepe vivente

Monreale, 22 dicembre 2018 – Oggi, alle ore 18, nei locali della villa comunale, l’associazione “Te.m.a.” ha inaugurato la VI edizione del presente vivente intitolato “Viaggio a Betlemme”.

L’organizzatore e presidente dell’associazione, Salvatore Giaconia, ha realizzato come ogni annoquesta rappresentazione per tenere viva l’antica tradizione del presepe vivente monrealese. All’interno del presente possiamo trovare gli antichi mestieri, come quelli dediti alla tessitura o alla filatura. È anche possibile degustare all’interno alcuni prodotti tipici del tempo.

Il presepe è un ottimo modo per far vivere ai bambini i tempi antichi in cui nacque Gesù, con mestieri e usanze ormai dimenticate.