Esce “Rispettabile Babbo Natale”, il brano natalizio della Rinoscky Records

Valderice (TP), 22 dicembre 2018 – È uscito giovedì il nuovo singolo prodotto dalla Rinoscky Records, studio di registrazione di Valderice diretto dal musicista e produttore Rino Marchese. Come consuetudine ogni anno la Rinoscky Records riunisce cantanti e musicisti per registrare un brano natalizio tradizionale, ma quest’anno la svolta: quello di oggi è un brano inedito, scritto e arrangiato da Ciccio Piras e Rino Marchese.

“Rispettabile Babbo Natale” è un brano ironico che racconta di un ingenuo quarantenne che prova invano a contattare Babbo Natale attraverso i social, senza però ricevere alcuna risposta. Riesce infine a trovarlo, ma si tratta in realtà di un pupazzo appeso a un balcone che il protagonista, ubriaco e disilluso, scambia per il vero Santa Claus chiedendogli tutti i regali richiesti fino a quel momento.

“La tradizione del pezzo natalizio della Rinoscky Family nacque nel 2013 – dice Rino Marchese -. Io e la mia band subimmo l’annullamento di una serata in un locale per cause che non dovrebbero riguardare i musicisti, ma i proprietari. Mi ero un po’ incazzato, lo trovai ingiusto, ed in verità mi ero rotto di quel rapporto malato tra musica, intrattenimento e locali. Decisi che avrei invitati gli amici musicisti orbitanti intorno al mio studio per realizzare qualcosa in cui il talento avrebbe trovato opportuno spazio”.

Tra gli artisti che hanno partecipato al brano natalizio di quest’anno, oltre a Piras e Marchese, ricordiamo Alessio Alessandra, Roberta e Adriana Prestigiacomo, Manuela Noce, Alberto Anguzza e Pino Tafuto.

Ciccio Piras, chitarrista e cantautore, ha dichiarato: “Sono felice della stima e fiducia che ha riposto in me il mio carissimo amico Rino nell’avermi chiesto di scrivere un brano inedito per la Family ed orgoglioso della partecipazione di stimati musicisti che hanno dato corpo ed anima a questa canzone”.