Donn’Art. Inaugurata al Santa Caterina la mostra organizzata dall’associazione Donnattiva

Monreale, 22 dicembre 2018 – Inaugurata oggi a Casa Cultura la mostra Donn’Art, organizzata dall’associazione Donnattiva con il patrocinio del comune di Monreale e dell’associazione Commercianti Monreale. Gioielli, semipreziosi, presepi in carta pesta, ricami antichi, ceramiche artistiche. Nel corso dell’inaugurazione il sindaco Piero Capizzi ha invitato tutti gli espositori e gli artisti a voler promuovere iniziative come queste che servono a potenziare e valorizzare gli spazi culturali come Casa Cultura, che la sua amministrazione ha riaperto alla pubblica fruizione per metterla a disposizione della città.

Tra gli artisti che hanno esposto loro creazioni ci sono:

Alessia Camarda, “afimmina”, gioielli semi preziosi

Adele, gioielli a chiacchierino

Erika Arena gioielli in resina

Le Trame Di Rossella

Anna Albano, pittura su seta, scultura

Mirella “Ricami”

Giuseppe Di Liberto, arte moderna “mini mosaico maghetico”,

La Fornace di Bisanzio ceramica di Saverio e Rosario Ferraro

gli Alberelli di Natale di Enza Gullo

il presepe in Cartapesta di Amalia Tripi

“Le ceramiche di Elisa Messina” di Maria Grazia Bonsignore.

Ed ancora accessori moda e uncinetto.

All’inaugurazione sono intervenuti fra gli altri l’assessore alla cultura Giuseppe Cangemi, la presidente dell’associazione Donnattiva Ina Modica, Mimmo Milazzo in rappresentanza dell’associazione Commercianti Monreale che ha contribuito con altri commercianti alla organizzazione della mostra.

Un plauso da parte dei presenti è stato rivolto a tutte le socie, ed in particolare a Francesca Zummo, a Francesca Giacalone, ad Enza Giaccone, a Daniela Jurcic, che si sono veramente impegnate nella organizzazione di questo evento, riunendo un gruppo di espositori molto bravi. Un grazie particolare è stato rivolto dall’associazione Donnattiva all’assessore Cangemi, e a Rosalba Madonia che ha guidato e coordinato tutte le fasi della mostra, con l’augurio che il nuovo gruppo di espositori possa rimanere unito per promuovere altre iniziative di successo.