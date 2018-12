Cori, canti e tanta solidarietà alla Guglielmo II

È stata una settimana ricca di appuntamenti per la Guglielmo II, tutti gli alunni dell’istituto, grandi e piccini, hanno recitato e cantato con grande maestria emozionando tutti, genitori e docenti.

Giorno 18 dicembre, presso il salone dell’Abbazia dei Benedettini, i protagonisti sono stati i bambini della Scuola dell’Infanzia del plesso di San Martino delle Scale, che hanno recitato “Alleluia! È nato Gesù!”. Accompagnati dalle maestre, i bambini hanno potuto mostrare a una folla gremita di famiglie la loro bravura.

Con disinvoltura hanno portato in scena la nascita di Gesù Bambino che porta pace, speranza e voglia di stare insieme. I pezzi recitati sono stati scelti dalle insegnanti per aiutare i bambini a cogliere il vero senso del Natale, che non è solamente l’attesa dei regali ma anche saper donare a chi è meno fortunato.

Tutti insieme, bambini e insegnanti, hanno rivolto gli auguri al loro pubblico sulle note del canto “Buon Natale a tutti voi!” e con l’arrivo a sorpresa di Babbo Natale, un simpatico nonno che si rende disponibile ogni qualvolta si richieda la sua collaborazione, distribuendo doni e caramelle.

Anche i bambini della primaria e dell’infanzia dei plessi Mattarella e Badiella di Monreale si sono esibiti in canti e poesie catturando l’attenzione di genitori e nonni che hanno applaudito con gioia e commozione.

Infine i più grandi della secondaria, oltre ad aver partecipato al saggio corale tenutosi in cattedrale lo scorso 19 dicembre, hanno allestito un mercatino di Natale Telethon per la raccolta di denaro. Il ricavato è stato devoluto in beneficienza alla fondazione che si occupa di ricerca di rara malattie genetiche.

Brevi spettacoli teatrali e musicali dunque, all’insegna della semplicità. Tanto lavoro sia per i bambini che per gli insegnati, momenti vissuti con grande partecipazione e coinvolgimento nella condivisione di valori universali quali la famiglia, l’amicizia, l’integrazione e naturalmente l’amore, simbolo della vita della luce che a Natale si celebra.

Tutto è stato possibile grazie alla sinergia, alla disponibilità e alla collaborazione del personale della Guglielmo II che quest’anno è stato fortemente unito con tanta complicità.