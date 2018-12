Quadrante (PD): «La nomina dell’assessore Potenza non ha nulla a che fare con la sezione locale del PD»

Monreale, 21 dicembre 2018 – «Sono iscritta al Pd ma a Monreale sono una figura tecnica», dichiarava soltanto ieri su queste colonne il neo assessore Serena Potenza.

Un assessore del Partito Democratico ma, come si dice in questi casi, non in quota PD. Un aspetto che tiene a sottolineare anche Manuela Quadrante, segretario della sezione monrealese del PD: «Auguriamo buon lavoro al neo assessore Potenza». A scanso di equivoci, precisiamo che «la sua nomina non ha nulla a che fare con la sezione locale del PD, che ricordiamo essere all’opposizione di questa amministrazione guidata dal sindaco Capizzi da più di un anno».

La Quadrante, nella nota condivisa con la segreteria e con il gruppo consiliare, specifica che il nuovo assessore «non è espressione del PD Monreale, ma frutto di un accordo diretto con il sindaco. Il quale, a questo punto, dovrebbe spiegare egli stesso, alla cittadinanza e ai consiglieri, se reputa sia il caso, qual è la sua idea politica di amministrare questa città.

All’interno della sua compagine amministrativa vediamo elementi che vanno dalla Lega, con un assessore candidato alle ultime nazionali presso le fila del Carroccio, ad altri che sono del PD però chiaramente “dalla Rocca in giù”, volendo usare un’espressione passata ormai agli annali».

Per la Quadrante si tratta del tentativo di «salvare una amministrazione che, come vediamo dai numeri in consiglio comunale, non ha più la maggioranza da mesi. Tanto che con senso di responsabilità i consiglieri di opposizione tra cui quelli del Pd Monreale sono chiamati a votare delle delibere importanti per la cittadinanza, quali quelle dei giorni scorsi, sui cantieri di lavoro, sui fondi per le indagini di prevenzione rischio sismico per le scuole monrealesi, e ancora l’approvazione del regolamento per le disposizioni anticipate di trattamento, tutti atti arenatisi da settimane per mancanza di numeri in maggioranza!»