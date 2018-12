Piume e paillettes il Capodanno anni ’20 del Bistrò del Teatro Massimo

Palermo, 21 dicembre 2018 – Il glamour degli anni ’20 in una location che ripercorre la storia felice di Palermo, all’interno del Teatro Massimo, tempio dell’arte e riferimento culturale della città. Elefanti e tigri di cartapesta, la poltrona di Adriana Lecouvreur, il cavalletto da pittore di Bohème, l’insegna del Cafè Momus, sono solo alcuni degli oggetti di scena esposti nelle sale Liberty del Bistrò del Teatro Massimo in occasione del Galà di Capodanno 2019. Atmosfere da Grande Gatsby per un allestimento che rievoca i fasti della Belle Epoque.

Lo chef Beppe Fontana, personalità eclettica e raffinata elaborerà i piatti della tradizione siciliana in chiave gourmet. Tra un piatto e un altro le note del gruppo “Club 469” faranno da colonna sonora – con standard jazz e blues – ai momenti emozionali che coinvolgeranno gli ospiti in attesa della mezzanotte. Un photo corner sarà a disposizione per magnificare delle opere di Verdi e Puccini, rappresentate di recente sul palcoscenico del Massimo. Dopo la mezzanotte tutti in pista con Dj Set Marco Montalbano.

E per i più piccoli? Il Bistrò Teatro Massimo ha pensato anche a loro con l’animazione del personale qualificato.

Per informazioni e prenotazioni 3398756241 e 348 7018331

Foto articolo Roselina Garbo