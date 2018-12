Monreale. Dal 2019 la TARI si potrebbe pagare nella bolletta della luce

Monreale, 21 dicembre 2018 – Nel 2019 la tassa sui rifiuti a Monreale si potrebbe pagare nella bolletta della luce. Questo in base alla proposta inserita nell’emendamento che la Lega ha presentato alla Commissione Bilancio del Senato.

Nell’intenzione degli onorevoli del Carroccio vi sarebbe di permettere ai Comuni in dissesto e pre dissesto di riscuotere la Tari dalle aziende fornitrici di energia elettrica, che avranno previamente riscosso le somme dovute tramite le bollette. L’importo della tassa sui rifiuti sarà indicato separatamente e non sarà imponibile ai fini fiscali.

La proposta diventerebbe operativa, in caso di approvazione, dopo un’apposita delibera del Comune interessato, che entro il 28 di ogni mese dovrà comunicare gli importi di ciascun contribuente. Monreale potrebbe avvantaggiarsi di questa scelta, dato che al momento c’è un’evasione del tributo del 40%.

Ma in Sicilia si contano più di 70 Comuni in dissesto o pre dissesto: Catania, Messina, Bagheria, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Partinico, Piana degli Albanesi, Borgetto, Carini, Casteldaccia, Cefalù, Monreale e Partinico, per citare solo i più grandi e i più vicini al nostro territorio.

“La necessità di una iniziativa legislativa, anche attraverso la previsione di un regime differenziato per alcune tipologie di Comuni o per alcune aree del Paese, deriva da una situazione non più sostenibile per la maggior parte dei Comuni, come quelli siciliani, caratterizzati da livelli di riscossione dei tributi locali non sufficienti a garantire la tenuta finanziaria degli enti”, queste le parole di Leoluca Orlando, in qualità di presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Sicilia.