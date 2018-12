Palermo, con calma arrivano le luminarie

Palermo, 21 dicembre 2018 – Non c’è fretta, a Palermo la magia natalizia deve ancora arrivare. Manca ormai poco più di una settimana al Natale e il Capodanno incombe e si vede qualche luminaria sparsa qua e là. Stasera in via Maqueda è in corso l’installazione degli archi.

Quella dell’organizzazione o meglio della disorganizzazione del Natale non è una novità. Fino a quattro giorni fa si attendeva l’apertura delle buste con l’offerta economica e l’assegnazione alla ditta di spettacoli. Per la serata l’amministrazione ha stanziato 250 mila euro.

A vincere è stata la proposta proposta dalla società di “Terzo Millennio”, che propone il concerto del compositore bosniaco, Goran Bregovic. La direzione artistica e la presentazione sono affidate a Red Ronnie.

Il concerto si svolgerà anche quest’anno in piazza Castelnuovo. Lo spettacolo inizierà alle 20,30. Prima di Bregovic saliranno sul palco Claudio Terzo con i Tre Terzi, Tamuna e altri musicisti siciliani. . Spettacoli e acrobazie tra una band e un’altra.