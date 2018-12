I cani dalla periferia arrivano in città, in cerca di cibo. Aggredito un altro gatto

Monreale, 20 dicembre 2018 – Dalle ultime segnalazioni e stando agli ultimi episodi avvenuti prima a Piazzale Candido e dopo in via delle Repubblica, sembrerebbe che oltre i soliti cani di quartiere, docili e assistiti da alcuni cittadini, ci sarebbero ultimamente delle nuove presenze. Si tratta di alcuni randagi che, a detta di alcuni volontari, arrivano dalle periferie in cerca di cibo e acqua.

Due giorni fa un altro gatto in via Venero è stato acchiappato dai cani, ma per fortuna è stato strappato in tempo da alcuni cittadini dalla furia dell’animale.

E alla luce dei fatti accaduti l’associazione “Un pelo sul cuore” di Silvana Lo Iacono propone un’iniziativa a favore di questi animali: il posizionamento di vasi a San Martino, Aquino, Giacalone e Strazzasiti. Servirebbero sia ad abbellire i luoghi e allo stesso tempo potrebbero essere utilizzati per mettere cibo e acqua per i randagi che albergano nelle periferie.

“I cani sono abituati a stare nelle campagne, sono arrivati fin qui perché hanno fame, ma allo stesso tempo paura delle persone”. Secondo la Lo Iacono la sistemazione dei vasi nei punti lontano dalle abitazioni eviterebbe la presenza dei cani nel centro di Monreale. “Le campagne sono il loro habitat, è lì che si devono accudire, noi siamo disposti ad occuparci anche della pulizia delle vasche”.