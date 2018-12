Emergenza rifiuti a Palermo, traverse di via Libertà invase dalla spazzatura

Palermo, 20 dicembre 2018 – È emergenza rifiuti nelle vie limitrofe a via della Libertà. Da ieri infatti i residenti segnalano ingenti quantità di rifiuti abbandonati in prossimità dei cassonetti, ma anche agli angoli delle strade e a ridosso di auto e palazzi.

Ma non solo i sacchetti rappresentano il problema: montagne di bottiglie di vetro ammassate, ombrelli rotti, carta sparsa ovunque. Insomma la situazione sta decisamente sfuggendo di mano, rendendo i marciapiedi un campo minato per tutti i passanti.

Si tratta nello specifico di via Catania, via Enna, via Agrigento, via Siracusa e via Sammartino. Disagi vengono segnalati anche in via G. Cusumano, dove i rifiuti sono stati abbandonati in maniera totalmente insensata su un marciapiede bloccando completamente il passaggio.

Le OO.SS. hanno recentemente appreso che la RAP non ha le risorse economiche per pagare gli stipendi di dicembre. Le difficoltà economiche sono state confermate anche dal Vicesindaco Sergio Marino, che ha però aggiunto che attualmente l’Amministrazione è in attesa di finanziamenti statali che consentirebbero di uscire da questa fase di criticità.

Cresce comunque il malcontento tra i dipendenti, il cui stipendio è in ritardo ormai di due mesi. Inoltre i dispositivi di sicurezza non sono stati uniformemente distribuiti e gran parte degli autocompattatori sono inefficienti e poco sicuri. Fin ora il servizio era stato svolto nonostante tutte le difficoltà del caso, attualmente si resta in attesa di buone notizie da parte dell’Amministrazione Comunale