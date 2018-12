Dove si investirà nel 2019? Ecco i settori consigliati

20 dicembre 2018 – Quali saranno i settori maggiormente in voga nel 2019 per gli investimenti e dove converrà realmente investire per il prossimo anno? Gli investimenti possono essere una vera e propria giungla dove risulta difficile orientarsi. Sembrerebbe blasfemo parlare di investimenti in un periodo ancora difficile e zoppicante come questo, ma gli esperti indicano alcuni settori nei quali sarebbe possibile muoversi con relativa sicurezza e senza scottarsi.

Inutile farsi cogliere dalla cosiddetta “paralisi dell’analisi”, ovvero quello stato in cui si ha un piccolo capitale da investire, ma si comincia a perdere un tempo infinito per valutare se un affare possa diventare profittevole o meno. Meglio passare all’azione, seppure con le dovute cautele e soprattutto diversificando le diverse forme di investimento.

Non sempre spendere 10 settimane nella valutazione di una operazione imprenditoriale è la scelta giusta per non correre rischi, molto spesso si rischia semplicemente di lasciarsi scappare un’opportunità e come dice il detto “certi treni passano una volta sola nella vita. Ma andiamo a conoscere quelli che sono indicati come i settori potenzialmente più redditizi per il 2019.

In quali settori investire nel 2019?

Sebbene sia difficile indicare quale sia la soluzione più adeguata in assoluto, offrire una guida ai migliori investimenti è possibile, in fondo per capire come orientarsi per impiegare i risparmi nel 2019, basta guardare ai settori dove si stanno muovendo i grossi capitali e gli esperti di finanza.

Si tratta essenzialmente di 3 ambiti:

Mercato Azionario: sebbene sia difficile da comprendere e gestire, un investimento sul mercato azionario potrebbe essere ancora una soluzione ottimale anche per il 2019. Si muovono in questo mercato capitali miliardari, ma nonostante ciò c’è spazio per entrare e comprare un po’ di azioni di un’azienda che piace con buone prospettive di crescita. I possibili strumenti da utilizzare sono molto numerosi, si va dall’acquisto di azioni tradizionale in banca, per finire ai CFD e agli altri derivati che permettono di operare anche online. Criptovalute: è vero che molti le additino ancora come puro e semplice scam ma le criptovalute sono un settore che offre dei margini di crescita e che potrebbe riesplodere da un momento all’altro quindi sarà bene in tutto il 2019 guarda con attenzione a ciò che accadrà sul loro mercato per cogliere eventuali occasioni di investimenti fruttuosi. Scegliendo oculatamente le valute virtuali sulle quali operare sarà possibile togliersi grandi soddisfazioni, a patto ovviamente di saper gestire la propria operatività in modo ottimale proteggendosi nel modo opportuno. Settore immobiliare: il buon vecchio mattone può ancora dire la sua. Dopo un forte periodo di stasi post crisi il mercato si sta muovendo lentamente verso i livelli pre crisi il che spinge a ritornare attivi per fiutare gli affari migliori che questo settore ha ancora da offrire. Questo settore poi, si sa, oggi come 100 anni addietro ha sempre del potenziale nascosto, ma offre anche un altro vantaggio non secondario, è l’ideale per chi non è un amante del rischio e preferisce investimenti a bassa intensità.

Non saranno molte ma queste soluzioni di investimento sono abbastanza per tenere occupati gli investitori più accaniti per tutto il 2019. E, cosa ancor più importante, si tratta di soluzioni di investimento che permettono di ottenere profitti importanti, a patto ovviamente di avere le giuste competenze e di gestire correttamente tutti gli aspetti legati al singolo investimento.