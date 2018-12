Chiusa Sclafani, assegnati i capannoni a degli imprenditori. Nuove attività e posti di lavoro in arrivo

Chiusa Sclafani, 20 dicembre 2018 -La Commissione PIP del comune di Chiusa Sclafani ha assegnato tre capannoni restanti dell’area di insediamenti produttivi. I tempi di inizio delle nuove attività sono previste in 6 mesi e a regime creeranno circa 10 nuovi posti di lavoro.

“Da troppo tempo alcuni capannoni erano rimasti inutilizzati – spiega Francesco Di Giorgio – per cui ci siamo attivati per la formazione della nuova commissione valutatrice a nel frattempo l’Ufficio Tecnico ha provveduto a pubblicare il bando per l’assegnazione. Oggi possiamo dire – prosegue il primo cittadino – di avere tutti i capannoni presenti assegnati ad aziende che danno lavoro ed il fatto di poter dare la possibilità a degli imprenditori di poter attivare o trasferire le loro aziende nel territorio ci rende orgogliosi del nostro lavoro. Ringrazio le 3 aziende che hanno scelto di investire oggi a Chiusa Sclafani e continuo a ringraziare chi questa scelta l’ha fatta già in passato.”

Nei capannoni verrà realizzata un’officina meccanica completa di carrozzeria, lavaggio e gommista, la produzione e vendita di birra artigianale e la trasformazione ed il confezionamenti di prodotti agricoli. Mentre nel terzo spazio verranno realizzati infissi in alluminio, in pvc e lavori in ferro battuto.