Aldo ucciso per 25 euro, la confessione del sedicenne che ha sferrato il colpo

Palermo, 20 dicembre 2018 – Ha detto ai carabinieri e al Pm del tribunale per i minorenni di avere colpito con un spranga Aid Abdellah, il clochard francese di 56 anni conosciuto da tutti col nome di Aldo, trovato morto lunedì mattina sotto i portici di piazza Ungheria a Palermo. Ha confessato dopo un lungo interrogatorio il giovane romeno di 16 anni, ha detto che non voleva ucciderlo.

Lo ha colpito per prendere qualche decina di euro che l’uomo teneva nel portafoglio. Il minore si trova nel centro di prima accoglienza Malaspina in stato di fermo in attesa della convalida. La presenza del minore in piazzale Ungheria è stata ripresa da alcune telecamere. Ma non si vede l’aggressione, né che il minore ha il pezzo di ferro. Sia la spranga con la quale è stato colpito Aldo che il telefono del clochard non sono stati trovati.