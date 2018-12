1° Memorial Giuseppe Schiera, domenica raduno cicloturistico a San Martino delle Scale

San Martino delle Scale, 20 dicembre 2018 -In memoria del carabiniere, Giuseppe Schiera, è stato organizzato un raduno cicloturistico il 23 dicembre. I partecipanti alle ore 9 si riuniranno in via Sarullo, luogo dell’incidente, con le loro bici percorreranno la piazza Baida per raggiungere piazza San Martino dove si terrà una breve funzione religiosa commemorativa celebrata dai monaci benedettini. L’evento avrà lo scopo di trascorrere una giornata in compagnia e per chi volesse effettuare un giro in bici nelle montagne di San Martino delle Scale. Alle ore 13 l’organizzazione offrirà ai presenti un piccolo momento di ristoro.

Giuseppe Schiera, conosciuto come Pino, era un carabiniere residente a San Martino delle Scale, deceduto nel 2017 in via Sarullo a Palermo a causa di un tragico incidente in bici, mentre svolgeva attività sportiva. La manifestazione commemorativa fortemente voluta dalla comunità nella quale Schiera era inserito e benvoluto sarà un modo per sensibilizzare in tema di sicurezza stradale.

Interverranno il sindaco di Palermo, il sindaco di Monreale, i Carabinieri e la Guardia forestale l’evento è organizzato dall’associazione culturale e ambientale Basta Poco per Renderli Felici. “ Ricordare Schiera con un memorial mi sembra il modo migliore – ha detto Antonio Abbonato, presidente dell’associazione – morire durante una pedalata in bici a causa di un incidente è sempre difficile da accettare, ricordo che Pino è stato investito da un giovane con la macchina. In questo periodo grazie a questo evento la sp 57 è stata bonificata ma restano tanti i pericolo in quella strada, priva di illuminazione pubblica e scarsa di segnaletica verticale ed orizzontale. La strada è l’unica via per raggiungere San Martino luogo ambito dagli sportivi”.