I cori della P. Novelli e della Guglielmo II si esibiscono in Cattedrale in un’atmosfera magica

Monreale, 19 dicembre 2018 – L’atmosfera di Natale risulta magica quando è affidata ai bambini e ai ragazzi. Essa assume il fascino della freschezza e dell’armonia di voci che intonano la speranza e la fiducia in un mondo migliore. Quando cantano i giovanissimi è come se sorprendentemente tutto si fermasse, come per incanto, come una brusca frenata dopo una corsa veloce. L’ambiente circostante assume i contorni indefiniti di un magico, dolce presente, che ha voglia di specchiarsi in un futuro di pace e serenità.

Alle 16.00 di oggi, in una delle più belle cornici siciliane, Patrimonio dell’Umanità, la Cattedrale di Monreale, i cori dei bambini della D.D. “P.Novelli” e dei piccolissimi della scuola dell’infanzia, insieme ai ragazzi della secondaria di primo grado dell’I.C.S. “Guglielmo II”, entrambi diretti dalla D.S. Dott.ssa Chiara Di Prima, hanno allietato il folto uditorio presente, con un nutrito repertorio natalizio.

Canti antichi in diverse lingue, intercalati da emozionanti poesie, alcune in siciliano, hanno delineato un’atmosfera unica e coinvolgente. Il coro rappresenta per i bambini, anche quelli più piccoli, un’esperienza altamente inclusiva e anche un esempio di autentica democrazia poiché l’IO si fonde in un grande Noi e le singole voci non prevalgono sul suono di gruppo, ma quelle più potenti con la loro qualità musicale arricchiscono, senza sovrastarlo, il suono delle meno dotate…quale miglior esempio per il Natale e per sempre.