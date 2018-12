“Domus Dei et Ianua Coeli”, giovedì alle 10:30 la conferenza stampa presso la Sala Rossa

Monreale, 18 dicembre 2018 – In vista del concerto che, come detto in un altro articolo, si terrà giovedì 20 dicembre alle ore 21:00 presso la Cattedrale, è stata indetta per lo stesso giorno la conferenza stampa dell’evento, che si terrà presso la Sala Rossa del Palazzo Arcivescovile di Monreale alle ore 10:30.

L’evento serale, ricordiamo, è un concerto multimediale per pianoforte dal titolo “Domus Dei et Ianua Coeli”, ispirato ai mosaici del Duomo di Monreale. Alla conferenza stampa sarà presente il maestro Marcelo Cesena, di origini brasiliane e attualmente residente in Italia, il regista Alessandro Spinnato e don Nicola Gaglio, parroco della Cattedrale.

Durante la conferenza il maestro Cesena proporrà in anteprima alcune parti dei brani che saranno eseguiti durante il concerto. I brani sono stati appositamente scritti dal maestro Cesena, conosciuto a livello internazionale dopo un gran numero di esibizioni nel vecchio e nel nuovo continente. Il suo vasto repertorio, che spazia dalla musica tradizionale brasiliana alla musica classica, lo ho reso celebre anche in ambito cinematografico ed è tra i più accreditati interpreti del maestro Ennio Morricone.

Il regista Alessandro Spinnato, monrealese di nascita, lavora da anni alla Rai in alcune importanti trasmissioni e, per questo evento, ha messo in campo una squadra di professionisti col fine di creare un montaggio che sicuramente lascerà il pubblico a bocca aperta.

La musica quindi si mescolerà alle immagini dei cicli dei mosaici, che verranno proiettate su due grandi schermi, trasformando in percezione la storia della Salvezza rappresentata sui muri del Duomo. Si tratterà di un vero e proprio itinerario, che partirà dalla porta principale per concludersi sul Cristo Pantocratore, “l’incontro col Padre attraverso la tenerezza che mostra ai suoi figli”, usando le parole del maestro Cesena.

Il concerto di giovedì sera è l’epilogo di due anni di studi e ricerche, che si sono conclusi con la composizione dei 15 brani che saranno eseguiti per la prima volta durante l’evento. Il linguaggio universale della musica accompagnerà, e sarà accompagnato, dal linguaggio delle immagini curate da Spinnato con la consulenza tecnica di don Nicola Gaglio.

L’iniziativa è sostenuta dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dalla Parrocchia della Cattedrale e dalla Fabbriceria del Duomo, con l’obbiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale alla valorizzazione del patrimonio artistico, teologico e storico del Duomo di Monreale.