Approvati dal consiglio comunale i cantieri di lavoro

Monreale, 18 dicembre 2018 – A distanza di un mese, dopo quattro consigli comunali chiusi per assenza di numero legale, oggi è arrivata la ratifica del punto all’ordine del giorno che prevede l’avvio dei cantieri di lavoro. Previsti interventi per rendere più fruibile una strada comunale, via SM22, e per sistemare i marciapiedi di via Di Liberti e via Epifanio, nei pressi di piazza Europa.

Con appena sei consiglieri di maggioranza presenti, l’opposizione continua a dominare l’aula.

In attesa della ratifica da parte dei consiglieri comunali adesso rimangono gli interventi strutturali negli istituti scolastici tra Monreale, Pioppo, Grisì e Villaciambra, per effettuare le opportune verifiche per la valutazione del rischio sismico e per eventuali adeguamenti delle strutture scolastiche che presentano criticità. Il punto dovrebbe essere affrontato nella seduta di domani.

I progetti relativi ai cantieri di lavoro erano stati presentati e finanziati. Un flusso di denaro, circa 235.000 €, destinato dalla regione siciliana al comune di Monreale. I cantieri di lavoro per alcuni mesi daranno una boccata d’ossigeno ad una quarantina di disoccupati e alle loro famiglie.