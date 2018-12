Lo accoltella mentre dorme e poi chiama il 118. Omicidio nella notte a Falsomiele

Lo ha accoltellato più volte mentre dormiva. Salvatrice Spataro di 45 anni poco prima di chiamare il 118 aveva ucciso il marito Pietro Ferrera. I due litigavano spesso e il clima in casa non era dei migliori. Tanto che i figli piccoli dormivano in casa della nonna. Il delitto è stato commesso la notte scorsa a Palermo in un appartamento di via Falsomiele all’altezza del civico 138 P.

“Presto venite ho ucciso mio marito a coltellate e mio figlio è tutto insanguinato”. Questa la telefonata arrivata al 118 la scorsa notte.

Il figlio, uno dei 4 della coppia, si sarebbe sporcato di sangue, secondo una prima ricostruzione, nel tentativo di rianimare il padre. Quando è arrivato il personale medico l’uomo era già morto.