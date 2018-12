«Raccontare l’amore si può!»

Palermo, 14 dicembre 2018 – Si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 16.30 presso l’Università degli Studi di Palermo, Collegio San Rocco in Aula Borsellino in Via Ugo Antonio Amico, 2/4 a Palermo, la presentazione del libro «Ti racconto l’amore», dialogo fra un prete e una psicologa. Il libro, scritto da Giusi’ Mannelli e Giacomo Ribaudo, racconta di un dialogo fra un prete e una psicologa, dove l’attore principale è l’amore «che move il sole e l’ atre stelle», come diceva Dante, l’amore che riesce a liberarci da tutto, dall’egoismo, dalle ingiustizie, dalle indifferenze, dai soprusi, unica strada che incontrovertibilmente, come scritto dagli autori, consente di attraversare tutti territori dell’anima e del cuore dell’uomo per «giungere alla meta felici di aver compiuto quella “fatica del cuore” che ci libera e ci restituisce a noi stessi e a Dio».

Il libro sarà presentato da Don Paul Fenech, Missionario della Misericordia e Vice Presidente dell'organismo Internazionale di Servizio per le cellule parrocchiali di Evangelizzazione, dal Console Onorario della Norvegia Isabella Tagliavia e dal Direttore Editoriale della casa Editrice Herbita Emanuele Bongiorno.

A moderare l’evento Marco Guccione, Psicoterapeuta Gestal e responsabile Jonas ONLUS-Palermo. Alla presentazione parteciperà il Presidente della Commissione Cultura del Comune di Palermo Francesco Bertolino.

L’incontro sarà arricchito dai brani medievali realizzati al violino dal Maestro Giovanna Pia Ferrara.

Padre Giacomo Ribaudo, attualmente parroco presso la Parrocchia dei Decollati, è stato parroco della Magione e Direttore diocesano della scuola per i ministeri laici. Il suo grande impegno sociale per le famiglie e per i giovani lo vede da sempre, insieme al suo impegno pastorale, autore di numerose iniziative socioculturali con lo scopo di lottare contro le ingiustizie, la mafia e per un mondo più giusto ed equo.

Giusi Mannelli è docente di psicologia, esperta in psicologia scolastica, in terapia sessuale ed in mediazione familiare. Attualmente è impegnata in diverse attività progettuali in qualità di consulente psicologico, di formatrice. Relatrice in numerosi convegni e coordinatrice di gruppi e centri d’ascolto, ha scritto numerosi articoli di psicologia didattica e curato la pubblicazione di numerosi libri.