Le Birre di Natale in Abbazia. A San Martino delle Scale due giorni di degustazioni

San Martino delle Scale, 14 dicembre 2018 – Nella suggestiva Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale, l’Associazione Hora Benedicta il 15 e 16 dicembre vi guiderà in un percorso tra le birre di Natale, i sapori del territorio e la cultura Benedettina per augurarvi un meraviglioso Natale. Dieci spine con più di dieci birre in rotazione, dalla tradizione Belga all’estro Italiano raggiungendo anche la Sicilia, pronte per essere degustate. Nella frazione montana, a partire dalle ore 16 di domani fino alle 22 di domenica, si potranno degustare dolci, formaggi di capra, prodotti monastici. Sarà possibile visitare la chiesa abbaziale e il museo. Dei canti natalizi renderanno l’atmosfera magica. L’evento è adatto ai bambini e alle neo mamme, infatti verrà allestita una stanza riscaldata per il cambio bebè ed allattamento all’interno del Monastero. Previsti quattro laboratori di degustazione: Storia e tradizione delle Birre di Natale, 4 birre di Natale in degustazione, tecnica di degustazione e commento delle birre in esame. Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo a info@horabenedicta.eu.

“La rassegna di birre di Natale è stata organizzata – spiegano i soci di Hora Benedicta – perché ogni birrificio o quasi per Natale esprime la sua estrosità o comunque mette il proprio impegno nella realizzazione di una birra particolare che produrrà solo quell’anno in quel momento o che riprodurrà ogni anno ma solo ed esclusivamente nel periodo natalizio per ammaliare i palati dei consumatori. Spesso ci si lancia in avventurose aromatizzazioni e certe volte invece in semplici birre beverine ma spaventosamente e pericolosamente alcoliche prodotte per riscaldare le fredde serate pre e post natalizie. E noi di Hora Benedicta sin dalla nostra nascita studiamo le birre di Natale e dal 2013, in collaborazione col Birrificio Paul-Bricius &co, produciamo la Hora Benedicta Abbey Ale che è proprio una birra di Natale speziata e di stampo belga”.

L’Abbazia di San Martino delle Scale è la culla dell’Abbey Ale, culla ed incubatrice, è stata pensata, sperimentata e poi fatta nascere li dentro. Le birre che verranno spillate, insieme ai selezionatori di birre di qualità Extra Hop – Beer shop, Luppolo L’Ottavo Nano e Stout Beer Shop & Pub, saranno accompagnate dai prodotti da forno della Forneria Messina ed i caprini del Caseificio Delle Scale.

Eccovi un’anticipazione sulle birre presenti, grazie a Extra Hop – Beer shop, Luppolo L’Ottavo Nano e Stout Beer Shop & Pub presenti in Abbazia di San Martino delle Scale:

Birra Paul-Bricius/Hora Benedicta – Hora Benedicta Abbey Ale

Hora Benedicta – Blond Ale

Birrificio Geco – Babbo Bastardo

Birrificio Menaresta – Verguenza Xmas

Põhjala Brewery – Jõuluöö

Birra Baladin – Xyauyù Barrel 2014 (in bottiglia)

Baladin – Esprit Baladin (distillato in bottiglia)

Baladin – Esprit De Noel (distillato in bottiglia)

Extraomnes – Kerst

Yblon – Birra di Natale

LoverBeer – A Renna Glüh (in bottiglia)

BrewDog – Hoppy Christmas

Birrificio EPICA – Epichristmas

Ogni giorno, oltre i banchi spillatura dei publican, potrete partecipare a 2 laboratori sulle birre di Natale. Vi saranno servite, raccontate ed illustrate, da un socio Hora Benedicta, esperto di degustazione e produzione artigianale, birre di Natale della tradizione Belga ed eccellenti produzioni siciliane. Sabato 15 dicembre uno alle 17:00, uno alle 20:00.

Domenica 16 dicembre uno alle 17:00, uno alle 20:00, presso l’Abbazia Benedettina Di San Martino Delle Scale. Per la partecipazione è previsto un ticket d’ingresso di soli 10 euro a titolo di rimborso spese. Massimo 30 partecipanti per ogni laboratorio.