Strada Vicinale Cannizzara in totale abbandono, buche pericolose e avvallamenti

Monreale, 13 dicembre 2018 – Si è parlato più volte, nell’ultimo periodo, di strade dissestate e in condizioni di semi abbandono, in cui non si contano le buche e gli avvallamenti che rendono pericoloso il transito. Tutte condizioni, queste, che peggiorano sistematicamente con l’arrivo della pioggia.

Il caso segnalato oggi riguarda la Strada Vicinale Cannizzara, in cui da anni non viene programmato alcun tipo di lavoro di ripristino. La strada, come si evince dalle foto, presenta numerose fratture e buche pericolose per il transito e per i pedoni; buche che ovviamente si allagano alle prime piogge, nascondendo la profondità e aumentando i rischi.

Interi tratti sono affossati e pieni di terra e fango, col conseguente rischio di slittamento. Inoltre la gran quantità di fratture del manto stradale obbliga gli automobilisti, in determinati punti, a invadere la corsia opposta per evitare le buche.