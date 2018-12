TARI, rateizzazione per le fasce più svantaggiate. Approvata la proposta di La Corte

Monreale, 12 dicembre 2018 – È passata all’unanimità dei consiglieri presenti in aula la proposta di rateizzazione del saldo Tari previsto per novembre e dicembre. La proposta è stata presentata ieri pomeriggio in consiglio comunale dal capogruppo della Lega, Giuseppe La Corte. La richiesta portata in aula vuole agevolare le famiglie con requisiti economici particolari che si sono viste sospendere le agevolazioni in bolletta. Adesso l’applicazione dell’ordine del giorno dipende dalla conferenza dei capi gruppo, che dovrà essere convocata dal presidente del consiglio.

L’effetto devastante della delibera votata a settembre si sta facendo sentire nelle tasche soprattutto di quei contribuenti più bisognosi e che beneficiavano di un’agevolazione. Infatti in alcuni casi si tratta di un aumento del 40%, in altri anche del 60%.

“Abbiamo esposto all’amministrazione le criticità riscontrate dai cittadini che in questi giorni si sono visti recapitare i bollettini”, dichiara La Corte. Nelle prossime settimane, è nelle intenzioni dei consiglieri in quota Lega organizzare dei gazebi in piazza per ascoltare i cittadini e adottare una soluzione per risolvere le difficoltà riscontrate. “Abbiamo intenzione di proporre la reintroduzione delle agevolazioni per alcune categorie di persone svantaggiate”, aggiunge La Corte.

Nelle settimane scorse e nuovamente in questi giorni i cittadini riceveranno gli avvisi di pagamento del saldo Tari 2018, la tassa relativa al servizio smaltimento rifiuti. Tra novembre e dicembre i monrealesi sono chiamati a pagare il primo e il secondo saldo TARI. Sospese le agevolazioni, come stabilito con la delibera del 24 settembre 2018, gli importi sono lievitati e per le famiglie, soprattutto per quelle più bisognose, il tributo non è sostenibile. Il dovuto a saldo della Tari è calcolato con le tariffe 2018 approvate con delibera del Consiglio comunale del 2017.