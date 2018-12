Monreale, a breve il nuovo assessore. Serena Potenza è stata chiamata ad entrare in giunta

Monreale, 12 dicembre 2018 – A meno di sviluppi dell’ultima ora potrebbe ricostituirsi tra oggi e domani la giunta comunale monrealese.

Quasi certo il nome di chi prenderà il posto dell’ex assessore Paola Naimi.

Come anticipato, si tratterebbe di una donna. La nomina deve essere ancora fatta, e quindi il condizionale è d’obbligo. Ma nei corridoi di palazzo si dà per certo il nome di Serena Potenza, 40enne, palermitana. A lei il sindaco Capizzi avrebbe chiesto di entrare in giunta.

Laureata in Scienze Politiche, indirizzo in Relazioni e Politiche Internazionali, lavora presso la società di telecomunicazioni WIND. Ha un passato in politica. Cresciuta nella FGIC, nel 1997 è stata eletta consigliere della IV circoscrizione a Palermo. Nel 2012 si è ricandidata nella lista del PD ed è stata nuovamente eletta, sempre nella IV circoscrizione. Nel 2017 si era invece candidata al consiglio comunale di Palermo nella lista Democratici e Popolari. Aveva conseguito 704 preferenze che non le avevano però permesso si entrare a Sala delle Lapidi.

La sua nomina permetterà alla giunta monrealese di reinsediarsi e tornare ad essere operativa. L’organo di governo della città è chiamato entro fine mese ad evadere delibere importanti.

Il nuovo assessore potrebbe ricevere le deleghe che erano state assegnate alla Naimi, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Trasparenza e Comunicazione.

Entro oggi Potenza dovrebbe sciogliere la riserva.