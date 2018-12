Arbi arredo, per un bagno da amare 

12 dicembre 2018 – Arredare un bagno oggi, significa essere attenti non solo alle tendenze del momento imposte dalle mode e dalle tendenze, ma significa rispondere ad esigenze totalmente nuove che fino a qualche anno fa erano impensabili per questa zona della casa; per questo bisogna affidarsi a professionisti, ed Arbi arredo bagno è sicuramente una delle punte di diamante in questo campo del Made in Italy.

Da stanza funzionale, il bagno si è trasformato nella stanza del benessere e del relax dove rifugiarsi alla fine di una lunga giornata di lavoro, ricca d’impegni e di stress accumulato.

E’ per questo motivo che il bagno ha dovuto cambiare radicalmente il look e la sua “attitudine”, vestendosi a nuovo e mettendosi finalmente in pari con le altre zone living della casa; non sempre, però, è semplice cogliere tutti i continui cambi di direzione intrapresi costantemente dal mercato.

Fortunatamente ci sono aziende che, intercettando le ultime tendenze, ripropongono sul mercato le ultime novità ed Arbi presente sul sito Innova passione casa è un punto di riferimento per l’arredo bagno.

L’azienda, da sempre, offre soluzioni innovative e funzionali per l’arredo bagno di altissima qualità; grazie alla loro continua ricerca verso materie prime e processi produttivi, la Arbi è oggi una realtà solida ed in continuo sviluppo che garantisce prodotti eccellenti ed accessibili a tutti.

Innovazione, tecnologia e tradizione

Arbi nasce nel 1987.

Grazie alla sua consociazione al più grande e solido gruppo del mobile in Italia, l’azienda si è trovata fin da subito a rivestire un ruolo da leadership nel campo dell’arredamento bagno.

Tecnologia, organizzazione, tradizione ed innovazione, sono da sempre le parole chiavi della filosofia di questa azienda e che l’ha portata a produrre sempre e solo elementi di grande qualità.

Un altro aspetto che rende Arbi azienda leader è il continuo e costante processo di innovazione, che avviene ogni giorno all’interno dell’azienda, tanto che questo aspetto rappresenta uno degli obiettivi primari. Gli investimenti spesi in questo settore, infatti, sono ingenti, ma i risultati sono ben visibili sul rapporto qualità prezzo dei loro prodotti.

Questo continuo innovamento tecnologico, con la ricerca di materie prime sempre differenti, porta ad un abbattimento dei costi, che non pregiudicano la qualità della loro prodotti. Infatti, da oltre trent’anni, Arbi mette in pratica questa filosofia attraverso l’utilizzo di impianti automatizzati per lo stoccaggio dei prodotti, la completa autonomia produttiva dei mobili bagno tramite macchinari di ultima generazione e l’impiego di sistemi software per il controllo dell’intero ciclo produttivo.

L’arredo di Arbi

La proposta di Arbi è vasta e variegata, proprio per rispondere alle esigenze estetiche e funzionali di tutti.

Molte sono le collezioni presentate, tutte caratterizzate da nomi incisivi ed evocativi: Sky, Street, Linfa, Fusion sono solo alcuni esempi.

È così che si passa agilmente da un arredo bagno perfetto per una stanza che vuole essere un emblema dello stile moderno, ad un bagno dal raffinato gusto classico, ma rivisitato in chiave contemporanea.

Funzionalità e bellezza camminano di pari passo lungo tutte le collezioni proposte da Arbi che, per creare ambienti ancora più suggestivi, gioca sui colori, sui materiali, suoi contrasti. È così che si passa da superfici laccate, dalle tonalità accese ed importanti, ad ambienti più sobri, senza mai perdere di vista il gusto e l’eleganza che da sempre contraddistingue questa azienda.

Arbi, inoltre, non propone solo mobili per arredo bagno, ma anche tutti i suoi complementi.

È così che ci si può facilmente perdere tra le molte proposte ideate appositamente per gli specchi, per le lampade, le vasche e i lavabi, studiati apposta per creare un bagno personalizzato e che rispetti, in tutto e per tutto, la personalità del cliente e lo stile scelto.

Molte sono le soluzioni proposte, specialmente per le vasche e i lavabi, che non solo servono a svolgere una precisa funzione, ma la loro installazione può cambiare completamente il volto del bagno.

Lavabi d’appoggio o monoliti si alternano così a preziose vasche freestanding, tutto racchiuso nella perfetta cornice composta dai mobili bagno di Arbi, fatta di pensili, colonne e piani d’appoggio, realizzati in materiali preziosi e resistenti nel tempo.

Questo meraviglioso insieme renderà il bagno, stanza del relax e del benessere, ancora più speciale e raffinata.

A fare da garante c’è il marchio Made in Italy, che Arbi porta in giro per il mondo con classe ed orgoglio da anni.