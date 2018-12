Randagismo. Gruppo di cani in piazzale Candido e paura tra i residenti

Monreale, 10 dicembre 2018 – Il randagismo non rappresenta un problema solo per i cani, che si vedono abbandonati a sé stessi e costretti a cercare cibo tra l’immondizia. I cani, sia in branco che individualmente, possono talvolta sviluppare comportamenti aggressivi o imprevedibili, ed è quello che accade ultimamente in piazzale Candido.

Da una settimana infatti i residenti lamentano la presenza di un gruppo di 5 o 6 cani che spesso abbaiano in maniera aggressiva e inseguono persone e veicoli, col rischio di provocare un incidente o di finire essi stessi travolti. La spazzatura abbandonata nell’area non fa altro che attirare i cani, che chiaramente spargono i rifiuti tutto intorno nel tentativo di cercare cibo.

Ma non si tratta di un caso isolato, pare infatti che anche nei pressi del Liceo E. Basile nell’ultimo periodo sia stata segnalata la presenza di cani randagi che potrebbero rappresentare un pericolo per i passanti.

Lo stesso problema si era presentato anche un anno fa, sempre in piazzale Candido, ma l’anno scorso un ragazzo era stato aggredito e morso da un cane, finendo in ospedale. Si spera che quest’anno non si arrivi a tanto prima di proporre un intervento che possa tutelare tanto i residenti quanto i cani.