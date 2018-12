Open day alla Guglielmo II, martedì 18 dicembre il preside e lo staff accoglieranno gli alunni delle classi quinte

Monreale, 10 dicembre 2018 – Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Statale Guglielmo II apre le porte al territorio. Tutte le famiglie interessate alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico alla scuola secondaria di primo grado con i loro bambini e ragazzi, sono invitate a visitare il plesso per conoscere la struttura, osservare e partecipare ad alcune attività organizzate dai docenti e dai loro studenti.

Martedì 18 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede in via Benedetto D’Acquisto 33, il preside e lo staff accoglieranno tutti gli alunni delle classi quinte del territorio per una conoscenza diretta della scuola, dei docenti, per fornire tutte le informazioni relative al piano dell’offerta formativa, per visitare il mercatino di beneficenza natalizio Telethon. Saranno attivi vari laboratori tra cui quello scientifico, artistico, informatico, linguistico, sportivo, di lettura e quello di giochi matematici.

Nel pomeriggio della stessa giornata la scuola secondaria sarà aperta dalle 15.00 alle 18.00 per accogliere tutti quei genitori che vogliano visitare la scuola e che vogliano conoscere i docenti dell’istituto. Nella stessa giornata alla Badiella i bimbi della scuola dell’infanzia alle ore 10.00 presso la chiesa di San Gaetano si esibiranno nella recita di Natale.

Mercoledì 19 dicembre alle ore 10.00 i bambini della primaria del Plesso Mattarella si esibiranno nella recita di Natale e saranno loro ospiti i genitori degli alunni di classi prime, seconde e quarte. Giovedì 20 dicembre alle ore 10.00 i bambini della primaria replicheranno la recita natalizia per i genitori degli alunni di classi terze e quinte.

Anche alla sede distaccata di San Martino delle Scale martedì 18 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 la scuola resterà aperta e saranno attivi i laboratori artistico e musicale e si potrà assistere alla recitazione dei nostri studenti sulle poesie natalizie.

Si ricorda che lo staff di presidenza e il personale di segreteria dal 7 gennaio 2019 tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 saranno disponibili a guidare le famiglie nell’iscrizione e anche per la visita della scuola.