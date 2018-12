Degrado per le strade di Monreale, veicoli abbandonati per anni

Monreale, 10 dicembre 2018 – Continua la graduale rimozione dei veicoli abbandonati in giro per la città. Come già detto in un altro articolo esistono delle vie di Monreale in cui certe persone credono sia legittimo abbandonare automobili, anche per anni. Sono via Cp2, via Epifanio, via Pio La Torre, via Biagio Giordano e Fondo Cangemi le zone preferite da chi vuole liberarsi di un’automobile.

Questa mattina in via Pio La Torre i Carabinieri hanno rimosso una Fiat Stilo abbandonata lì da chissà quanto tempo. Ma anche in questi casi esiste una procedura da rispettare. Infatti, secondo l’articolo 193 del Codice della Strada, “i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”. Fin tanto che la vettura è coperta da una polizza assicurativa, quindi, non è possibile intervenire con la rimozione.

L’RC Auto non è invece obbligatoria nel caso in cui il veicolo sia privo di targa, volante e sedile. Tuttavia a questo punto scatta l’obbligo di rottamazione, poiché il veicolo viene considerato alla pari di un rifiuto pericoloso.

Vista però la gran quantità di rottami abbandonati lungo le strade della città, i depositi comunali si sono ormai riempiti. Per questo motivo attualmente i veicoli vengono inviati presso un deposito di Terrasini convenzionato con la Prefettura.