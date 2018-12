Monreale, fiocco azzurro per il consigliere comunale Antonella Giuliano

Palermo batte Padova 3-1 e resta in testa alla classifica

Cronaca

Palermo, 8 dicembre 2018 - Si è tenuta oggi la partita Padova - Palermo, conclusasi 1-3, presso lo Stadio Euganeo. La gara è iniziata in salita per il Palermo, che schiera Brignoli in porta e Szyminski centrale insieme a Rajkovic, Aleesami e Salvi; Chochev ha sostituito lo squalificato Jajalo, com..