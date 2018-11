Movimento Cristiano Lavoratori: Fabio Billetta e Renato Galano nominati consiglieri provinciali

Palermo, 30 novembre 2019 – Si è tenuto martedì, presso la Missione Speranza e Carità di via Archirafi, il XIII congresso provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori a conclusione del quale il dott. Giuseppe Gennuso è stato eletto all’unanimità presidente provinciale; contestualmente sono stati rinnovati i vertici della provincia di Palermo ed eletti i delegati al congresso regionale e nazionale. Tra questi troviamo i monrealesi Fabio Billetta, già presidente del circolo MCL di Monreale e Renato Galano. Il tema congressuale “Forti della nostra identità, attraverso il lavoro, costruttori di speranza in Italia e in Europa” ha ispirato i tanti interventi del pomeriggio, in particolare la riflessione di monsignore Corrado Lorefice che, ricordando i princìpi fondamentali del Movimento Cristiano Lavoratori, ha invitato a tenere sempre al centro dell’attenzione l’uomo e la sua dignità e non la logica del profitto.

Il momento difficile che sta attraversando la nostra società, la mancanza di lavoro che sta trasversalmente interessando tutte le fasce di età ,ci obbliga a ricercare in questa nostra terra di Sicilia ricca di potenzialità forme di lavoro che possano trattenere i nostri giovani ed aiutare quelle fasce più deboli sempre più emarginate dai grandi sistemi economici. Al congresso ha partecipato anche l’assessore regionale Toto Cordaro il quale ha illustrato gli interventi messi in campo per tutelare il territorio siciliano fortemente danneggiato da tanti anni di abusivismo e mancate progettazioni. A conclusione dei lavori, Gennuso ha ricordato come la numerosa presenza dei circoli in tutto il territorio nazionale contribuisce all’opera di divulgazione e testimonianza dei princìpi fondanti del movimento secondo gli insegnamenti cristiani ed inoltre ha sottolineato l’importanza di fare rete con tutte le altre associazioni cattoliche presenti sul territorio. “Condivido – dice Fabio Billetta – l’affermazione del presidente Gennuso nel dire che la nostra associazione ha assunto anche le connotazioni di soggetto politico e ritengo che come cattolici impegnati in politica, noi del Movimento Cristiano Lavoratori, abbiamo tutte le carte in regola per potere dare un contributo fattivo sia per la ricerca di soluzioni a vantaggio delle fasce più deboli, sia di buon governo per una concreta ed efficace amministrazione a beneficio di tutti i cittadini”.