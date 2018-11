Affidamento del campo di calcio “Conca d’Oro”. Per Russo (PD) troppe ombre: “Errori nell’attribuzione di punteggi, danno economico per il comune”

Monreale, 13 novembre 2018 – A distanza di alcuni mesi dalla sentenza del TAR della Sicilia che aveva annullato la gara di affidamento del campo di calcio “Conca d’Oro” alla Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia (LEGGI ARTICOLO), il Partito Democratico monrealese ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale al sindaco, per ricevere spiegazioni su diversi aspetti di una questione che, secondo gli amministratori del centro sinistra, nasconderebbe diverse ombre.

Sandro Russo, capogruppo del PD, nel corso dell’interrogazione, ha chiesto di sapere perché il segretario generale del comune di Monreale “ha ritenuto di modificare in corso d’opera, durante l’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri di valutazione attribuendo il punteggio in base al numero dei tesserati anziché al numero degli iscritti così come previsto dal bando di avviso pubblico”.

Russo ha ancora chiesto di sapere come sia stato possibile che si sia verificata una erronea attribuzione nei punteggi, in base al criterio della proposta di canone mensile. Una operazione apparentemente banale.

Tra i requisiti per partecipare al bando era stato previsto di avere svolto attività sportiva prevalentemente nel comune di Monreale. Su questo aspetto Russo ha chiesto al sindaco se fossero state fatte le opportune indagini per verificare che la Calcio Sicilia, aggiudicataria della gara, ne fosse in possesso.

In seguito all’aggiudicazione della gara, la ASD Conca d’Oro aveva presentato ricorso presso il TAR. Il comune di Monreale aveva deciso quindi di opporsi nominando un legale, ma il Tribunale non aveva accolto la memoria difensiva, presentata il 4 luglio, oltre i termini previsti da legge. “Chiediamo di sapere perché e per quali fini”

Per i Democratici, inoltre, la bocciatura del TAR avrebbe comportato un notevole dispendio economico relativo ad incarichi legali e alle somme non riscosse dal mancato affidamento dell’impianto sportivo, ma anche un grosso disservizio per la comunità, priva di una efficiente gestione di un impianto che per la comunità monrealese rappresenta una risorsa sportiva importante.

Nel corso dell’acceso dibattito il sindaco Capizzi ha fornito le sue spiegazioni.

“L’ufficio prende atto della bocciatura del TAR e modificherà il nuovo bando in base alle indicazioni date dal Tribunale.

Non sono a conoscenza del problema della costituzione in giudizio fuori termine. Se ci sarà stato un inadempimento da parte del legale incaricato questi sarà chiamato a risponderne. Lo verificheremo e promuoveremo le azioni previste dalla legge”.

Capizzi inoltre dichiara di non essere al corrente dell’attuale utilizzo della struttura da una società sportiva. “Lo apprendo in questa sede. Se così fosse si starebbe verificando un danno per il comune. Domattina lo verificheremo”.

Risposte che non hanno soddisfatto il capogruppo del PD, che ha accusato Capizzi di eludere e girare intorno alla questione.