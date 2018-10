Maltempo in arrivo, previsti rovesci e temporali

Monreale, 28 ottobre 2018 – La Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo arancione per la giornata di oggi sia per il rischio idrogeologico, sia per il rischio idraulico.

Si prevedono precipitazioni “diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.”