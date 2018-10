Assunzioni, 300 posti nel colosso Club Med e 60 nel tour operator Aeroviaggi

17 ottobre 2018 – L’estate si è conclusa ma gli operatori del settore programmano le assunzioni stagionali per l’inverno e l’autunno 2019. Trecento posti disponibili nel settore turistico alberghiero per la stagione della catena internazionale Club Med a Cefalù, altri 60 posti con Aeroviaggi che ha acquistato l’Himera Beach che aprirà ad aprile 2019 a Campofelice di Roccella.

Nel colosso francese Club Med sono quattro i settori professionali in cui si cerca personale: le attività alberghiere di ristorazione, sport e divertimenti, supporti e vendita, spazio lusso. Per il servizio alberghiero e di ristorazione si cerca un responsabile alla direzione dei servizi alberghieri, addetti alla pulizia, alla lavanderia, alla reception. E ancora cuochi, macellai, panettieri, pasticceri, lavapiatti, responsabili ristoranti e bar, camerieri, barman, consulenti di vini e addetti alla logistica. Nel settore dello sport e dei divertimenti ci sono posizioni aperte alla direzione delle attività di tempo libero, animatori, tecnici del suono e delle luci, scenografi, musicisti, cantanti, dj, costumisti, ma anche responsabili dello sport, addetti alle attività per bambini e per la salute e benessere dei clienti. Per maggiori informazioni visitare il sito.

Aeroviaggi, il noto tour operator siciliano aprirà una nuova struttura nei pressi di Cefalù. Si tratta del Himera Beach Club, per il quale si prevedono 60 assunzioni di personale. L’iniziativa porterà nuove assunzioni in Sicilia. Del resto si tratta di un complesso di dimensioni notevoli, composto da un hotel su 3 piani, con 149 stanze, fornito di ristorante, spiaggia privata, piscina, bar, boutique-bazar, giardino, anfiteatro esterno, animazione musicale, discoteca, area giochi per bambini, ufficio escursioni, noleggio auto e fotografo. È dunque richiesto un organico consistente. Le opportunità di lavoro in Sicilia presso il nuovo resort Aeroviaggi saranno rivolte al personale tipicamente impiegato negli alberghi. Non mancheranno le assunzioni per receptionist, addetti alle pulizie, camerieri ai piani, segretari, portieri, addetti sala e cucina, e altri profili.

Gli interessati alle future assunzioni Aeroviaggi e alle opportunità di lavoro nel settore turistico possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle (Lavora con noi) del Gruppo, e seguendo le indicazioni per l’invio del curriculum vitae.