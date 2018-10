Un nuovo albero per ogni nuovo nato: la giunta approva la delibera. Verranno coinvolte le scuole

Ogni bambino entro sei mesi dalla nascita contribuirà a restituire armonia e bellezza a Monreale. Il sindaco Piero Capizzi e la sua Giunta si adeguano alla Legge del 2013 e scelgono di valorizzare gli spazi verdi e la sostenibilità ambientale, danno il via alla campagna “Un nuovo albero per ogni nuovo nato” che sarà registrato all’anagrafe del Comune. Ieri pomeriggio è stata approvata la delibera che prende spunto dalla normativa nazionale e punta a incentivare gli spazi verdi urbani piantando un albero per ogni nuovo nato.

Dal 2013 a gennaio 2018 a Monreale sono nati 1935 bambini e 10 erano i piccoli adottati. A diffondere il dato era stato il Comitato Pioppo Comune, che dopo l’incendio di Casaboli stava cercando di individuare un percorso per la tutela dell’ambiente e per incentivare la piantumazione. In quell’occasione FiloDiretto aveva chiesto a Giuseppe Cangemi se a Monreale erano stati piantumati 1945 alberi. L’assessore al Verde pubblico rispondeva che erano un centinaio quelli messi a dimora, dal 2015 anno in cui era stato designato al ramo. Quindi a Monreale era stato piantumato solo il 5% di piante rispetto a quanto previsto dalla legge. LEGGI QUI

Ieri l’Amministrazione comunale, ha già dato mandato ai dirigenti e vuole coinvolgere tutte le scuole del territorio e i genitori dei neonati. Tutto ciò avviene attraverso una precisa strategia di riconversione dello spazio urbano. L’idea è rendere più decoroso e vivibile l’ambiente cittadino e la periferia. Gli uffici comunali adesso dovranno individuare le aree del territorio comunale destinate alla piantumazione degli alberi le strade e i viali cittadini e la zone verdi cittadine. Verrà dato, inoltre, mandato al Dirigente dei Servizi Demografici di fornire annualmente informazioni circa il numero di nuovi nati o di minori adottati, a seguito della registrazione anagrafica. Il Dirigente del Servizio Verde Pubblico, provvederà alla messa a dimora degli alberi nel corso dei mesi di novembre e dicembre di ciascun anno, registrando la pianta e il luogo in cui l’albero è stato piantato. Inoltre, saranno stabilite apposite giornate, in cui si procederà alla messa a dimora degli alberi.